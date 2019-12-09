Предсмертные признания чиновника: "Жизнь казалась сказкой с золотым дождём"

Рано утром 8 декабря 46-летний чиновник выпал из окна пятого этажа дома на улице Пионерской, где в скромной «хрущевке» живет мать вице-губернатора, и где был зарегистрирован он сам. Именно по своему официальному месту жительства Чулков отбывал домашний арест. Такую меру пресечения избрал для него суд: в последние месяцы Чулков находился под следствием. О претензиях правоохранительных органов к нему стало известно в октябре - тогда его задержали и отправили в СИЗО.

Улететь в Осло не успел

- Чиновника подозревали в совершении мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса «Рассказовский рынок», - пояснил руководитель пресс-службы областного УМВД Алексей Жданов. - Этот объект являлся государственной собственностью. Довести преступление до конца госслужащему не удалось по независящим от него причинам.

В мае в региональном УМВД возбудили уголовные дела в отношении директора «Рассказовского рынка» Сергея Клемешова и главы регионального Фонда поддержки предпринимательства Андрея Блудова. Фонд выделил 50 миллионов рублей для реконструкции рынка в городе Рассказово, но деньги были похищены. Обыски прошли тогда и в рабочем кабинете Глеба Чулкова.

После нескольких дней пребывания Чулкова в СИЗО - 18 октября - в Ленинском районном суде Тамбова чиновнику избрали меру пресечения. Представители УМВД, которые занимаются уголовным делом по мошенничеству, просили на время следствия оставить вице-губернатора в СИЗО. По их мнению, на свободе он мог давить на других фигурантов дела. Кроме того, полицейские опасались, что Чулков может скрыться: у него нашли билеты в Осло, куда он планировал поехать в ноябре, а также в Прагу и Париж - эти города чиновник собирался посетить в январе 2020 года. Однако гособвинение не требовало помещения подозреваемого под стражу, считая, что необходимости в такой мере нет. В итоге Чулкова отправили под домашний арест на 30 суток. 18 ноября эту меру пресечения ему продлили.

Арест чиновник отбывал в "хрущевке" на ул. ПионерскойФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Как чувствовал себя в это время фигурант громкого дела, остаётся только догадываться. Но есть данные, что незадолго до суда он оказался в больнице с порезами рук…

"Самый интеллигентный чиновник"

Жители дома, где отбывал арест Глеб Чулков, признаются: далеко не сразу они узнали, что соседствуют с вице-губернатором.

- Он очень тихий и скромный человек, - рассказывает соседка Чулковых Мария Абрамова.

В день, когда произошла трагедия, около 6 часов утра, жильцов дома на Пионерской разбудил истошный женский крик. Когда люди выглянули в окна — узнать, что случилось - они увидели распластанное у подъезда тело. Вокруг все было залито кровью. Позже выяснилось, что это Глеб Чулков, а кричала его мать. Прибывшая на место ЧП опергруппа и медики зафиксировали смерть мужчины.

- Каково сейчас его матери, жене, сыновьям - я даже не представляю, - продолжает Мария Александровна. - О Глебе Игоревиче говорили, что это самый интеллигентный чиновник. И когда мы узнали о том, что его подозревают в мошенничестве, просто не поверили.

Арест чиновник отбывал в "хрущовке" на ул. Пионерской

Стало также известно содержание записки, которую написал Глеб Чулков незадолго до своей гибели. В ней чиновник обращается к родным, перед которыми считал себя виноватым. А еще - признается, что жизнь казалась ему сказкой с золотым дождем.

Сейчас в обстоятельствах смерти чиновника разбирается региональное управление Следственного комитета. Похороны Глеба Чулкова назначены на вторник, 10 декабря.

СПРАВКА «КП»

Глеб Чулков родился в Тамбове в 1973 году. После школы учился в Тамбовском техникуме железнодорожного транспорта и в Тамбовском госуниверситете. С 1996-го по 2000-й работал ведущим специалистом юридического отдела в мэрии Тамбова, потом возглавил юридический отдел комитета по управлению имуществом Тамбовской области, а с 2004-го возглавил этот комитет. С 2008 года занимал еще и должность заместителя главы администрации Тамбовской области. Глеб Чулков имел степень кандидата психологических наук, был женат и вырастил двоих сыновей.

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