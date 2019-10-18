2019-10-18T17:24:23+03:00
Происшествия

Задержанного вице-губернатора Тамбовщины Глеба Чулкова отправили под домашний арест

Меру пресечения чиновнику избрали 18 октября в Ленинском районном суде
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков, которого полицейские задержали 16 октября, отправится на месяц под домашний арест. Такое решение о мере пресечения вынесли 18 октября в Ленинском районном суде города Тамбова. Глеба Чулкова подозревают в попытке совершения мошенничества в особо крупном размере. С момента задержания и до суда он находился в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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