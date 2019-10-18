Задержанного вице-губернатора Тамбовщины Глеба Чулкова отправили под домашний арест
Меру пресечения чиновнику избрали 18 октября в Ленинском районном суде
Изменить размер текста:
Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков, которого полицейские задержали 16 октября, отправится на месяц под домашний арест. Такое решение о мере пресечения вынесли 18 октября в Ленинском районном суде города Тамбова. Глеба Чулкова подозревают в попытке совершения мошенничества в особо крупном размере. С момента задержания и до суда он находился в изоляторе временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU