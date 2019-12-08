2019-12-08T14:45:06+03:00
Общество

Губернатор Тамбовщины Александр Никитин выразил соболезнования родным погибшего Глеба Чулкова

Замглавы администрации погиб утром 8 декабря
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Глеб Чулков погиб после падения с 5-го этажаГлеб Чулков погиб после падения с 5-го этажа
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Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования по поводу смерти Глеба Чулкова, который погиб утром 8 декабря.

- От имени администрации области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Глеба Игоревича, — говорится в соболезновании.

Вице-губернатор скончался после падения из окна пятого этажа. О трагедии в правоохранительные органы сообщила мать Чулкова, у которой он жил, находясь по решению суда под домашним арестом. Глеб Чулков был женат, имел двух детей. С 2004 года он возглавлял комитет по управлению имуществом области, а с 2008 года являлся заместителем главы администрации. 16 октября этого года Чулкова задержали по подозрению в мошенничестве. Расследованием уголовного дела занимаются полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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