Губернатор Тамбовщины Александр Никитин выразил соболезнования родным погибшего Глеба Чулкова

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-08T14:45:06+03:00

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Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования по поводу смерти Глеба Чулкова, который погиб утром 8 декабря.

- От имени администрации области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Глеба Игоревича, — говорится в соболезновании.

Вице-губернатор скончался после падения из окна пятого этажа. О трагедии в правоохранительные органы сообщила мать Чулкова, у которой он жил, находясь по решению суда под домашним арестом. Глеб Чулков был женат, имел двух детей. С 2004 года он возглавлял комитет по управлению имуществом области, а с 2008 года являлся заместителем главы администрации. 16 октября этого года Чулкова задержали по подозрению в мошенничестве. Расследованием уголовного дела занимаются полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU