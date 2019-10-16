В Тамбове задержали вице-губернатора области Глеба Чулкова

16 Окт. 21:55 2019-10-16T21:55:04+03:00

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В Тамбове задержан заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков, который также является председателем регионального комитета по управлению имуществом. Эту должность Чулков занимает уже 15 лет. Известно, что претензии к чиновнику возникли со сторону полиции, но в чем они заключаются, в правоохранительных органах пока не сообщают. Официально никаких обвинений вице-губернатору не предъявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU