Вице-губернатор Тамбовщины Глеб Чулков погиб после падения из окна 5-го этажа

Ранним утром 8 декабря находившегося под следствием заместителя главы Тамбовской области 46-летнего Глеба Чулкова обнаружили мертвым. Мужчина выпал из окна пятого этажа дома своей матери, в котором жил последнее время.

- По факту гибели следственными органами регионального СУ СК России организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства его гибели, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна.

Напомним, вице-губернатора области Глеба Чулкова задержали 16 октября. Его подозревали в совершении покушения на мошенничество, причем в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

- Чиновник подозревался в совершении мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", являющегося государственной собственностью, - поясняли в УМВД России по Тамбовской области. - Завладеть имуществом "Рассказовского рынка", то есть довести преступление до конца, подозреваемому, по независящим от него причинам, не удалось.

В мае этого года в региональном УМВД возбудили уголовные дела в отношении директора "Рассказовского рынка" Сергея Клемешова и главы регионального фонда поддержки предпринимательства Андрея Блудова. Фонд выделил 50 миллионов рублей для реконструкции рынка в городе Рассказово, но деньги похитили. Следственные мероприятия (обыски) прошли тогда и у Глеба Чулкова на работе.

После задержания чиновник некоторое время находился в изоляторе временного содержания, но на суде, где мужчине избирали меру пресечения, его оставили под домашним арестом. Известно, что Глеб Чулков ранее попадал в больницу с порезами рук, их у мужчины обнаружили прямо перед судом.

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