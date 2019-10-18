2019-10-18T09:24:56+03:00
Общество

Губернатор Тамбовщины Александр Никитин заранее знал о задержании своего зама

Руководителю региона о претензиях полицейских к Глебу Чулкову сообщили накануне
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Александра Никитина уведомили о задержании замаАлександра Никитина уведомили о задержании зама
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин прокомментировал задержание своего заместителя – вице-губернатора и председателя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова одному из телеграм-каналов. Напомним, высокопоставленному чиновнику вменяют попытку мошенничества в особо крупном размере. По словам Александра Валерьевича, он был осведомлен о возможности предстоящих событий накануне задержания.

- Коррупция неприемлема нигде и ни в каком виде. Повторяю это снова и снова, и поблажек не будет никому. Да, правоохранительными органами задержан 16 октября и помещен в ИВС 17 октября в порядке ст. 91 УПК заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Игоревич Чулков, - говорит Александр Никитин. - Ему вменяется ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Идет расследование уголовного дела. А человек невиновен, до вступления в силу приговора суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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