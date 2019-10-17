2019-10-17T12:26:36+03:00
Происшествия

Вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова подозревают в попытке мошенничества

Чиновник находится в изоляторе временного содержания
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Глеба Чулкова держат в изолятореГлеба Чулкова держат в изоляторе
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Заместителя главы администрации области Глеба Чулкова подозревают в совершении покушения на мошенничество, причем в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Известно, что на сегодняшний день он находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, это может быть как арест, так и не связанное с заключением ограничение.

Напомним, 46-летнего Глеба Чулкова, который с 2004 года возглавляет комитет по управлению имуществом области, а с 2008, параллельно с этой должностью, является заместителем губернатора, 16 октября задержали сотрудники регионального УМВД.

- В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной частью СУ УМВД России по Тамбовской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", в порядке статьи 91 УПК РФ задержан заместитель главы администрации Тамбовской области, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Чиновник подозревается в совершении мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", являющегося государственной собственностью.

Как пояснили в УМВД, завладеть имуществом "Рассказовского рынка", то есть довести преступление до конца, чиновнику, по независящим от него причинам, не удалось, поэтому речь идет о покушении на мошенничество

В мае этого года в региональном УМВД возбудили уголовные дела в отношении директора "Рассказовского рынка" Сергея Клемешова и главы регионального фонда поддержки предпринимательства Андрея Блудова. Фонд выделил 50 миллионов рублей для реконструкции рынка в городе Рассказово, но деньги похитили. Следственные мероприятия (обыски) прошли тогда и у Глеба Чулкова на работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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