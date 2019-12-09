10 декабря в Тамбове попрощаются с погибшим вице-губернатором Глебом Чулковым
Вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова похоронят во вторник, 10 декабря. Сообщается, что церемония прощания и гражданская панихида пройдет в этот день, в 10 часов утра, в Тамбовском драматическом театре.
Напомним, 8 декабря Глеб Чулков погиб после падения из окна пятого этажа дома своей матери, где он отбывал домашний арест. Ранее чиновник стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В обстоятельствах его гибели разбираются следователи регионального СКР.
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ИСТОЧНИК KP.RU