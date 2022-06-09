Жители села Тамбовской области, где убили «сахарного короля» Юрия Хохлова: «Володя ехал не убивать, он ехал поговорить, а его послали!»

Односельчане стали собираться у дома Левкиных около полудня Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Рудовка – небольшое село в Пичаевском районе Тамбовской области, расположенное почти в 80 километрах от столицы региона. По пути встречается бездорожье, но местами, основная часть покрытия находится во вполне приличном состоянии, поля, рощи, зелень. В Рудовке добротные ухоженные дома, цветники, засаженные овощами и плодовыми деревьями участки, почти идиллия. У местных даже время течет по-другому: «Добрый вечер!» приветствует журналистов, приехавших утром, первый встретившийся сельчанин . Обитатели Рудовки, впрочем, говорят, все, что сейчас есть в селе – всего лишь остатки былой роскоши.

- Я сама уроженка села, уезжала, вернулась 30 лет назад из Туркмении на малую родину, - говорит местная жительница Лидия. – Рудовка была богатейшим селом – 30 прудов с карпом, 10-тысячное поголовье свиней, коровы, телята, своя пасека было, о том, что такое дефицит, мы даже не знали. И вот в один момент все развалили.

После того, как в 90-е прекратило свое существование хозяйство, которое с лихвой обеспечивало рудовцев всем необходимым, молодежь отправилась на заработки в Москву, большей части жителей села сейчас за 60 лет. Так что, уверяют местные, кажущееся благополучие больше напускное. А за ним, как выясняется, последние несколько лет кипели страсти, которые в итоге привели к страшной трагедии.

8 июня крупный бизнесмен, один из богатейших людей Тамбовщины Юрий Хохлов приехал на свою агроферму, расположенную в Рудовке. Здесь произошла его встреча с местным предпринимателем Владимиром Левкиным, которая закончилась смертью обоих мужчин. Местные жители, кажется, знают все обстоятельства этой встречи, хотя на самом деле свидетелем убийства Юрия Хохлова, которое совершил Владимир Левкин, был всего один – управляющий предприятия Владимир Раковский, но он о том, что произошло, говорить не хочет.

Трагедия произошла в одном из ангаров агрофермы Хохлова Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

По версии следствия у Хохлова и Левкина был давний спор насчет земельного участка. Принадлежащее крупному предпринимателю ООО «ЮВАГ» агрофирма «Рудовская» арендовало возле села земельный участок площадью почти 6,5 тысяч га, небольшую часть в 56 га фирма сдала местному предпринимателю Владимиру Левкину, но в 2017 году договор с ним прекратили. Но в 2018 году Левкин посадил на этой земле подсолнечник.

- Незадолго до того, как созрел урожай, ночью, хохловские распахали поле и уничтожили его, - рассказывают местные жители. – Не попытались ни договориться, ни найти решение, просто уничтожили. Там земля была бросовая, никому до этого не нужная, Владимир ее привел в порядок, обработал, и вот тогда она уже понадобилась.

После этого начались судебные тяжбы, которые не закончены до сих пор, даже после смерти конфликтующих сторон. Фермеру отказали в миллионном иске, который он предъявил агрохолдингу за уничтожение урожая. При этом ГК АСБ смогло отсудить у него 900 тысяч рублей за собранный уцелевший подсолнечник на площади 26 га. Это признали незаконным обогащением.

Странная история, по мнению рудовцев, возникла и с собранием собственников земельных паев, оно прошло в пользу ГК АСБ, с которым жители села продлили на 25 лет. Владельцами таких паев были и члены семьи Левкиных, а сам фермер купил у местных жителей еще несколько наделов, присоединив их к своим землям. Но на собрание его почему-то не пригласили. В итоге предприниматель оспорил решение собственников паев в суде, рассмотрение этого дела еще продолжается. Известно, что буквально за два дня до смерти Владимир Левкин представил по этому делу дополнительные документы.

- Владимир пытался договориться с Хохловым насчет земельного участка, - говорит житель села Юрий. – Но тот не отвечал на его звонки, а когда Хохлов неожиданно прилетел в село на вертолете, он отправился на агроферму, не убивать, просто поговорить, а его послали!

По мнению местных жителей, этот разговор стал для Левкина последней каплей, после грубого ответа у мужчины, вымотанного годами судебных тяжб, произошел срыв, он взял карабин (которым вполне официально владел) и выстрелил обидчику сначала в живот, а потом, попросив отойти кинувшегося на помощь начальнику управляющего, еще двумя выстрелами добил его. После чего, не обращал внимания на свидетеля, сел в свой Volkswagen Touareg, отъехал пару километров от села и, остановившись у благоустроенного им же пруда, покончил с собой. За несколько мгновений до этого друзьям Левкина в мессенджере пришло сообщение: «Ищите меня на пруду».

Конфликт из-за земли закончился гибелью обоих спорщиков Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

- Довели его, допекли, - так объясняют рудовцы причины произошедшей трагедии. – Владимир по натуре очень спокойный человек, напротив, сам мог разрешить любую конфликтную ситуацию, всех развести и помирить, к нему всегда можно было обратиться за помощью, машина была нужна, или деньги, и долг он потом никогда не спрашивал, спонсировал строительство церкви, держал в селе хороший магазин, но хотел трудиться на земле, а ему просто не дали.

К оппоненту «своего» Левкина к «чужаку» Хохлову отношение у местных соответствующее, хотя получается, что он был единственным, кто давал им рабочие места. Кроме как на агроферме работать в Рудовке особенно больше негде. Правда люди жалуются, что платят тут немного, а еще обложили штрафами за малейший промах и недочет. Припоминают Хохлову якобы по его вине отравленные химикатами с полей пруды, и использование из них же воды для полива своих полей.

9 июня, уже на следующий день после трагедии в Рудовке состоялись похороны Владимира Левкина. У мужчины остались отец, немногим больше года назад перенесший инсульт, мать с тяжелой формой онкологии, жена, 26-летняя дочь и 16-летний сын.

Односельчане стали собираться у дома Левкиных около полудня Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Семья Владимира Левкина Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Проститься с Владимиром Левкиным пришли односельчане и друзья из других районов области Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

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