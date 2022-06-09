Причиной конфлик­та стал участок земли в 56 га. Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

О смерти главы ГК «АСБ» Юрия Хохлова стало известно в среду, 8 июня. По версии следствия, миллиардера застрелил местный фермер Владимир Левкин. Причиной конфликта стал участок земли в 56 га. Фермер три раза выстрелил в бизнесмена из карабина, а затем покончил с собой. Подробности истории выяснила «Комсомолка».

На последнюю встречу прилетел на вертолете

В полицию о трагедии сообщила фельдшер Пичаевской ЦРБ. Она рассказала, что на огороженной территории фирмы «Юго-Восточная Агро Группа» обнаружили тело Хохлова с огнестрельными ранениями.

Выстрелы раздались примерно в 9.30. Потенциального убийцу определили сразу - 49-летний фермер Владимир Левкин из села Рудовка Тамбовской области. У 54-летнего Хохлова был с ним давний конфликт. 8 июня магнат прилетел на вертолете на очередную встречу с фермером.

Решить вопрос мирно не удалось. Левкин схватился за карабин (ВПО-133 «Вепрь-КМ») и несколько раз выстрелил в обидчика. Хохлов умер на месте, на его теле обнаружили три огнестрельных ранения. По факту возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Убийство произошло у одного из ангаров. Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

План «Перехват»

С места преступления фермер уехал на своем автомобиле «Фольксваген Туарег». Для его поисков объявили план «Перехват». Позже обнаружили тело самого Левкина - в двух километрам от Рудовки на берегу пруда Мысевка. В прокуратуре посчитали, что фермер покончил жизнь самоубийством.

На месте происшествия обнаружили карабин, девять патронов и четыре гильзы. На земле были следы его машины.

Два хороших человека

Ни у Хохлова, ни у Левкина ранее не было «криминала» в прошлом. Оба женаты. У Левкина остались двое детей: дочь 1996 года рождения и сын - 2005-го, у Хохлова - дочь.

«Сахарного короля» вспоминают как человека жесткого и целеустремленного, способного изменить систему. А знакомые фермера называют его добрым человеком и не в силах поверить в то, что подобное вообще могло произойти.

Оба погибших развивали свой бизнес с нуля. Хохлов вырос сиротой. Он начинал с продажи пирожков и пива на рынке в 90-е годы. Потом были заправки и продажа ГСМ. В сахарную сферу он ушел в 1999 году. Тогда Хохлов купил еле функционирующий Кирсановский сахарный завод, вернул к жизни Грибановский завод в соседней Воронежской области, постепенно пополнял компанию новыми предприятиями. С конца 2000 года до марта 2004-го возглавлял администрацию Кирсановского района. Хохлову буквально удалось построить империю. Сейчас она называется ГК «АСБ».

Фермер Левкин выращивал подсолнечник в родной Рудовке. Доход ему приносила земля, на которой он работал. Она же в итоге и стала причиной трагедии.

9 июня односельчане пришли к дому матери Владимира Левкина, куда привезли его тело. Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Давний конфликт

История началась в 2018 году. Владимир Левкин выращивал подсолнечник на участке в 56 гектаров, который брал в субаренду у «Юго-Восточной аграрной группы» (входит в ГК «АСБ»). Срок договора истек, фермера попросили освободить землю.

Тем не менее, Левкин продолжил ее засеивать. В августе 2018 года по указанию Хохлова поле подсолнечника на площади 30 га уничтожили. Компания начала самостоятельно обрабатывать угодья.

Конфликт перетек в Арбитражный суд. Разбирательства длились три года. в 2021-м Тамбовский арбитраж вынес решение в пользу ГК.

Левкин подал еще один иск. Он заявил, что собственники земельных долей в селе Рудовка на общем собрании решили продлить договор аренды паев с ГК «АСБ». Сам фермер также являлся пайщиком, но на собрание его не позвали. В итоге он посчитал продление договора незаконным. Судебные разбирательства так и не закончились.

Нереализованные планы

Отметим, «король» собирался модернизировать Кирсановский сахарный завод. Он намеревался сделать его крупнейшим производителем в Европе.

Кроме того, в Кирсановском районе к 2025 году планировал построить горнолыжный курорт с отелем и гольф-центром стоимостью больше 5 миллиардов рублей. Будут ли реализованы эти планы после его гибели, вопрос.

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