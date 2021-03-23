Тамбовчанин получил 24 года колонии за сексуальное насилие и убийство 13-летней школьницы

Убийство подростка произошло в селе Бокино 7 марта 2020 года Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской областном суде вынесли приговор 35-летнему жителю Котовска, который в марте прошлого года совершил насильственные действия сексуального характера и убийство 13-летней жительницы села Бокино. Как установили на следствии и в суде, вечером 7 марта девочка возвращалась с дискотеки, которую накануне 8 марта проводили в местном ДК. На улице Балашовской возле девочки остановился автомобиль. Водитель избил ее, насильно усадил в машину и отправился в безлюдное место. В машине мужчина нанес ей удар монтировкой по голове, совершил сексуальное насилие, после чего задушил ребенка шнуром от зарядки мобильного телефона. После исчезновения девочки в течение нескольких дней велись ее поиски. В них участвовали неравнодушные тамбовчане, волонтеры, сотрудники правоохранительных органов.

Жителя Котовска задержали по подозрению в причастности к исчезновению девочки 9 марта. Мужчина уверял следователей, что случайно сбил подростка на дороге, а потом, испугавшись, выбросил ее тело в реку. Водолазы обследовали дно водоема, но ничего не нашли. Параллельно рассматривались и другие версии, поиски девочки продолжались. 11 марта ее тело нашли в лесополосе города Котовска, недалеко от дома задержанного мужчины.

Следствие по этому резонансному делу продолжалось около 8 месяцев.

- В ходе предварительного расследования фигурант не признавал вину, настаивая на случайном ДТП, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - На завершающей стадии расследования им была выдвинута версия о причастности к убийству школьницы двух неизвестных мужчин, по просьбе которых он только привез школьницу в безлюдное место, а позже вывез и закопал ее тело. Однако и эта версия не нашла объективного подтверждения. Показания свидетелей, результаты судебно-медицинской, генетических и других экспертиз свидетельствуют о том, что к гибели потерпевшей и совершении в отношении нее преступления сексуального характера причастен именно подсудимый. Для определения его психического состояния проводилась комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза, которая психических отклонений у мужчины не выявила.

В ноябре 2020 года уголовное дело поступило в суд.

В судебном заседании мужчину признали виновным по п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера»), п. «б» ч. 4 ст. 132 («Насильственные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») и по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (преступник разбил телефон подростка).

- Тамбовский областной суд приговорил жителя города Котовска к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - рассказали в региональной прокуратуре.

Маме и папе девочки осужденный должен компенсировать причиненный моральный вред - по 1 миллиону рублей каждому родителю.

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