«Лиза ушла с дискотеки одна, ни с кем не попрощалась»: под Тамбовом три дня ищут пропавшую девочку

В селе Бокино Тамбовского района продолжаются поиски 13-летней Лизы Ч., которая пропала 7 марта. В последний раз школьницу видели в местном ДК, куда она пришла на дискотеку. Домой с танцев Лиза не вернулась.

Поиски девочки продолжаются три дняФото: СУ СК России по Тамбовской области

Следствие сейчас проверяет версию задержанного накануне 35-летнего жителя Котовска. Мужчина рассказал, что сбил девочку насмерть в районе местного кладбища, погрузил ее тело в машину, отвез к реке и выбросил в воду. Водолазы весь день обследуют дно реки, но пока безрезультатно. Местные жители продолжают надеяться, что девочка жива. Хотя рассчитывать на счастливый исход не приходится…

Водитель уверяет, что сбросил тело с мостаФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ

- Лиза ходила в наш ДК со второго класса, посещала кружок пения, выступала на сцене со стихами, потом стала заниматься в танцевальном коллективе «Карамельки», - вспоминает руководитель учреждения Татьяна Ерошина. - Мы, сотрудники, все прекрасно знали ее, а она нас. Ребенок очень уравновешенный, дисциплинированный, исполнительный, на нее всегда можно было рассчитывать, если нужно срочно организовать выступление. Сейчас столько всего пишут в интернете, задаются вопросом, что 13-летний ребенок делал на дискотеке, всех обвиняют.

Дискотеки по выходным устраивают в Доме культурыФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

По словам Татьяны Николаевны, организация танцев в сельском Доме культуры, была продиктована лучшими намерениями. Молодежи в Бокино просто некуда больше пойти, а собираться, гулять, общаться, они все равно будут. В клубе для ребят организовали и досуг, и контроль со стороны взрослых, сюда и местные полицейские заходили.

- Вечером 7 марта сотрудники МВД дважды посетили клуб, сначала поинтересовались, до скольких будут продолжаться танцы, а потом появились перед 22 часами, проследить, чтобы все несовершеннолетние ребята покинули дискотеку.

«ПАПА ПОШЕЛ ЕЙ НАВСТРЕЧУ»

Елизавета ушла с танцев еще до того, как всех подростков попросили разойтись по домам: примерно в половину десятого. Вспоминая вечер исчезновения подростка, сотрудники ДК отмечают одну странность: обычно ребята расходятся по домам компаниями, в зависимости от того, кто с кем живет рядом, Лиза соседствует с двумя подругами, которые тоже были в клубе, порой девочек провожали ребята. Но на этот раз Елизавета ушла одна, даже ни с кем не попрощалась.

- По дороге, как мы теперь знаем, девочке звонила мама, - продолжает Татьяна Ерошина. - Лиза сказала, где она находится, и навстречу ей отправился папа.

Директор ДК "Бокинский" татьяна ЕрошинаФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Мужчина прошел по маршруту дочери, но никого не обнаружил. Поняв, что с девочкой что-то случилось, он сразу забил тревогу и обратился в полицию. Стражи порядка сначала отправились в клуб, где Лизу видели в последний раз. На здании ДК, расположенного рядом сельсовета, магазина и на одном из частных домов есть камеры, записи с них изъяли. Они в итоге и помогли выйти на след мужчины, который, как предполагается, виновен в пропаже школьницы.

Предполагается, что машина сбила девочку у кладбищаФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

«Я ВЕРЮ, ЧТО ОНА ЕЩЕ ЖИВА»

Новость об исчезновении подростка, по словам жителей Бокино, разнеслась по поселку со скоростью света.

- Вы знаете, мы сейчас как-то живем сами по себе, а когда случилась беда, собрались все. Приносили для волонтеров батарейки, фонарики, еду, помимо взрослых к поискам хотели примкнуть наши ученики, но, по правилам «Лиза Алерт» принимать участие в таких мероприятиях могут только ребята с 18 лет, - рассказывает директор филиала МБОУ «Цнинская СОШ №2», в которой училась Лиза, Виктор Ленков. - Не уменьшилось количество помощников и на следующий день, все искренне переживают. Я, честно, горжусь нашими жителями, которые так себя проявили в сложной ситуации.

Руководитель учебного учреждения отмечает, что у девочки не было никаких проблем с учебой, конфликтов с одноклассниками, семья подростка взаимодействовала со школой. Хотя, по словам односельчан, жизнь их складывалась непросто.

- Лиза - старшая девочка в семье, - говорит жительница Бокино Татьяна Олеговна. - У нее есть младший брат, который болен ДЦП, мама постоянно находилась с ребенком и занималась им. Для меня люди, которые растят таких детишек, преодолевают связанные с этим сложности, настоящие герои, за что им еще такое страшное горе?

Семья и друзья девочки сейчас очень тяжело переживают случившееся.

- Я сначала не поверила, когда мне рассказали, что Лиза пропала, - говорит подруга девочки Валерия Егорова. - А когда все подтвердилось, страшно нервничала, все время узнавала, как ведутся поиски, нет ли новостей. Мы с Лизой вместе занимались танцами, она очень спокойная и общительная. И я все еще верю, что она просто где-то, но жива…