В Тамбовской области задержали водителя, причастного к исчезновению 13-летней школьницы

9 марта следователи регионального СКР задержали 35-летнего жителя города Котовска, который, как предполагается, причастен к исчезновению 13-летней Елизаветы Ч. Девочка пропала 7 марта, ее поиски ведут сотрудники правоохранительных органов и сотни волонтеров. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, вечером 7 марта на одной из улиц села Бокино Тамбовского района подозреваемый, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на 13-летнюю девочку, возвращавшуюся домой с дискотеки. Сделав вывод, что девочка мертва, чтобы скрыть преступление, он погрузил ее тело в автомобиль, вывез к водоему и сбросил в воду. Труп ребенка до сих пор не нашли.

- В рамках расследования уголовного дела выполняется комплекс следственных действий, направленных на подтверждение имеющейся у следствия версии исчезновения девочки, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Ведутся обширные поисковые мероприятия с привлечением около 600 человек волонтеров - добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местных жителей. К поисковым мероприятиям привлекут водолазов.