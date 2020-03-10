Поиски 13-летней тамбовчанки будут вести водолазы

10 марта в селе Бокино Тамбовского района продолжатся поиски Елизаветы Ч., которая пропала 7 марта. Розыск девочки продолжался в течение всех трех выходных, помимо правохранительных органов, в них участвовали волонтеры отряда «Лиза Алерт» из Тамбовской области и других регионов страны, им помогали жители села Бокино, поселка Строитель и областного центра. В общей сложности исчезнувшего подростка искали 600 человек.

9 марта стало известно о задержании 35-летнего жителя города Котовска, который, как предполагают следователи регионального СКР, виновен в исчезновении подростка. По версии мужчины, вечером 7 марта он взял автомобиль у своего родственника и хотел заняться частным извозом, чтобы заработать. Официально котовчанин нигде не работает.

По его словам, находясь в Бокино он совершил наезд на девочку, которая шла по обочине дороги. Водитель сделал вывод, что Елизавета погибла, погрузил ее тело в автомобиль, вывез к реке и сбросил его в воду. Обследование водоема, которое проводили 9 марта, принесло совсем не те результаты – девочку не нашли, но при этом обнаружили труп мужчины, который уже давно числился пропавшим без вести.

- Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», продолжается, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. – Версия, которую озвучил водитель, проверяется.

О судьбе подростка ничего не известно с 7 марта.

Как рассказали в администрации Бокинского сельсовета, в день своего исчезновения Лиза Чернова была на дискотеке в местном ДК. Она проводится в клубе с 20 до 22 часов вот уже много лет и никогда никаких ЧП с подростками до сих пор не случалось. Известно, что дом Лизы находится достаточно далеко от Дома культуры, жила девочка с родителями и младшим братом.

- Лиза ушла с танцев за полчаса до их окончания, примерно в 21 час 30 минут, поэтому и оказалась на улице одна, - говорит глава Бокинского сельсовета Дмитрий Гордов. – В течение этих дней мы не теряли надежду найти девочку, администрация, жители, все принимали участие в поисковых мероприятиях, а в здании ДК разместился штаб волонтеров «Лиза Алерт».

В местной администрации не подтверждают версию о якобы имевшей место попытке самосуда над водителем, которого привезли в село на следственный эксперимент.

- Сейчас всех больше волнует судьба девочки, - говорит Дмитрий Сергеевич.

Местные жители ставят под сомнение версию, озвученную водителем.

- Там, где якобы все произошло, в принципе не разогнаться, дорога узкая в виде змейки, - рассуждает Павел Капралов. - Как там разогнать свой автомобиль чтобы насмерть сбить человека?

- Что-то тут не так, - считает тамбовчанка Марина Скворцова. - Испугался, мог просто уехать, тем более темно. А ведь не испугался погрузить и увезти. А могли спасти девочку. Таким высшую меру нужно.

Официальные выводы должно будет сделать следствие.