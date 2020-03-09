2020-03-09T20:58:52+03:00
Происшествия

Пропавшую 13-летнюю тамбовчанку сбила машина: водитель отвез тело подростка к реке и выбросил его в воду

Задержан 35-летний житель Котовска, который, по версии следствия, причастен к исчезновению девочки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Елизавета Чернова пропала 7 мартаЕлизавета Чернова пропала 7 марта
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Следователи регионального СКР задержали 35-летнего жителя города Котовска, который, как предполагается, причастен к исчезновению 13-летней Елизаветы Черновой. Девочка пропала 7 марта, ее поиски ведут сотрудники правоохранительных органов и сотни волонтеров. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, вечером 7 марта на одной из улиц села Бокино Тамбовского района подозреваемый, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на 13-летнюю девочку, возвращавшуюся домой с дискотеки. Сделав вывод, что девочка мертва, чтобы скрыть преступление, он погрузил ее тело в автомобиль, вывез к водоему и сбросил в воду. Труп ребенка до сих пор не нашли.

- В рамках расследования уголовного дела выполняется комплекс следственных действий, направленных на подтверждение имеющейся у следствия версии исчезновения девочки, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Ведутся обширные поисковые мероприятия с привлечением около 600 человек волонтеров - добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местных жителей. Завтра к поисковым мероприятиям привлекут водолазов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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