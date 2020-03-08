2020-03-08T12:42:31+03:00
Происшествия

Под Тамбовом 13-летняя девочка ушла на дискотеку и пропала

Следователи и волонтеры подключились к поискам ребенка
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Под Тамбовом пропала 13-летняя Елизавета Чернова. Как сообщили следователи, 7 марта девочка ушла на дискотеку в Дом культуры села Бокино, но домой так и не вернулась.

Приметы школьницы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза голубые.

Была одета в черный пуховик ниже колен, черную юбку, такого же цвета колготки и полуботинки на молнии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Они выясняют обстоятельства исчезновения ребенка. К поиску также присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местные жители.

Силовики просят всех, кто располагает информацией об обстоятельствах пропажи или месте нахождения девочки, обратиться по телефону: 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению).

ИСТОЧНИК KP.RU

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