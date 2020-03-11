2020-03-11T11:50:19+03:00
Происшествия

Тамбовчанина, причастного к пропаже школьницы, отправили под арест на 2 месяца

Помимо версии с ДТП, выдвинутой мужчиной, следствие рассматривает другие варианты: обыски проводятся по месту жительства задержанного и его родных
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Житель Котовска утверждает, что бросил тело девочки в рекуЖитель Котовска утверждает, что бросил тело девочки в реку
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В Тамбовской области продолжается расследование уголовного дела, которое возбудили по факту исчезновения 13-летней Лизы Ч. Девочку не могут найти с 7 марта. По подозрению в причастности к пропаже подростка 9 марта задержали 35-летнего жителя Котовска. Мужчина признался, что, проезжая по Бокино на автомобиле, случайно насмерть сбил школьницу, возвращавшуюся с дискотеки. Чтобы скрыть преступление он вывез тело к реке и сбросил его в воду. В указанном месте второй день работают водолазы, но пока безрезультатно. 10 марта Ленинский районный суд избрал водителю меру пресечения, его арестовали и отправили в следственный изолятор на 1 месяц 28 дней. По истечении этот срок могут продлить.

- На сегодняшний день отрабатываются как версия о ДТП, выдвинутая задержанным, так и другие, - сообщила старший помощник СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. – Следственные действия и обыски проходят в доме у подозреваемого, его родных, обследуются территории домовладений. Розыск подростка продолжаются.

По информации волонтеров стало известно, что поиски девочки ведутся в пригороде Котовска, в них приглашали принять участие всех неравнодушных. В СУ СКР по региону поясняют, что это личная инициатива общественников, не связанная с ведением следствия, при этом проведению поисковых мероприятий правохранители не препятствуют.

Продолжать поиски Лизы не только в реке считают необходимым и жители села Бокино. Такую просьбу люди озвучили на сходе, который состоялся вечером 10 марта.

О судьбе Лизы ничего не знают с 7 марта Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

О судьбе Лизы ничего не знают с 7 мартаФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Задержан мужчина, предположительно причастный к исчезновению 13-летней девочки в Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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