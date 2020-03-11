Тело пропавшей в Тамбовской области школьницы нашли закопанным в лесу под Котовском

11 марта завершились поиски жительницы села Бокино Лизы Ч., которые продолжались в течение последних четырех дней, девочку нашли мертвой.

Задержанный по подозрению в причастности к ее исчезновению 35-летний житель Котовска ранее сообщил следователям, что насмерть сбил ребенка на автомобиле и, испугавшись последствий, сбросил ее тело в реку у моста близ села Бокино. После этого признания поиски Лизы приостановили. В течение двух последних дней дно реки в месте, которое указал задержанный, обследовали водолазы, но ничего не нашли. Односельчане до последнего надеялись, что Лиза жива.

Вечером 10 марта волонтеры сообщили, что возобновили поиски школьницы. Операция проходила в окрестностях Котовска – города, где жил якобы сбивший ребенка водитель. Как сообщили ранее в СУ СКР по Тамбовской области, выдвинутая им версия о смертельном ДТП была далеко не единственной. Вечером 11 марта стало известно, что тело девочки, закопанное в землю, нашли в лесном массиве города Котовска. От чего она погибла пока не сообщается.

- Точная причина смерти девочки будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы, - пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. - Расследование уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), продолжается.