Дело об убийстве тамбовской школьницы из Бокино передают в суд

Несколько дней девочку искали на дне реки, но она находилась совсем в другом месте Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области завершилось расследование уголовного дела об убийстве 13-летней школьницы из села Бокино. Напомним, девочка пропала 7 марта этого года. Подросток была на дискотеке в местном ДК, но домой не вернулась. Несколько дней поисками ребенка занимались полиция, волонтеры и просто неравнодушные жители. Вскоре в причастности к исчезновению школьницы заподозрили 36-летнего жителя Котовска. Задержанный мужчина сказал следователям, что случайно сбил ребенка на дороге и, испугавшись, выбросил ее тело в реку. Два дня дно Цны прочесывали водолазы, но ничего не нашли. Следователи проверяли также и другие версии исчезновения школьницы, не доверяя показаниям котовчанина. Тело ребенка в итоге нашли в лесополосе Котовска закопанным в землю. Позже эксперты сделали вывод, что перед смертью девочка подверглась сексуальному насилию, после чего ее задушили проводом от телефона. В ходе следствия восстановлена полная картина произошедшей с подростком трагедии.

Как полагают в СУ СКР по Тамбовской области, вечером 7 марта житель Котовска проезжал на легковом автомобиле «KIA CEED» по одной из улиц села Бокино Тамбовского района. Он увидел идущую по обочине 13-летнюю девочку и остановился. Понимая, что ребенок откажется сесть в автомобиль и поехать с ним, мужчина напал на школьницу. Несколько раз он ударил ее по голове, затащил на заднее сиденье своей машины и отъехал в безлюдное место. Там мужчина отобрал у девочки сотовый и разбил его. После чего ударил ребенка монтировкой по голове, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и задушил проводом от зарядного устройства. Чтобы скрыть убийство, мужчина вывез тело в Котовск и закопал в лесополосе.

- В ходе следствия обвиняемый не признал вину в совершении указанных преступлений. При этом он выдвигал различные версии смерти малолетней, - пояснили в СУ СКР по Тамбовской области. - Ни одна из озвученных им версий собранными по делу доказательствами не подтвердилась. Для определения психического состояния обвиняемого ему проводилась комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза, которая не выявила у него психических отклонений. К настоящему времени следствием собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.