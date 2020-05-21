Тамбовские следователи предъявили обвинение в убийстве и сексуальном насилии мужчине, который расправился со школьницей из Бокино

21 Май 2020 2020-05-21T17:11:18+03:00

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Следователи регионального СКР предъявили обвинение 35-летнему жителю Котовска, который расправился с 13-летней жительницей села Бокино Лизой Ч. Ему вменяют сразу два преступления - по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

По версии следствия, вечером 7 марта мужчина, проезжая на легковом автомобиле «KIA CEED» по одной из улиц села Бокино Тамбовского района, увидел 13-летнюю девочку, которая возвращалась домой с дискотеки, и остановился. Предполагая, что подросток откажется добровольно поехать с ним, водитель ударил ее по голове монтировкой, затащил в автомобиль и отвез в безлюдное место. Там он насильно совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, после чего задушил ее проводом зарядного устройства. Чтобы скрыть преступления мужчина вывез тело девочки в город Котовск и закопал в лесополосе.

После задержания котовчанин поначалу рассказал, что случайно сбил ребенка, а ее тело выбросил в реку, но поиски тела в указанном месте ничего не дали. Позже труп нашли совсем в другом месте, тогда же стало ясно, что девочку убили намеренно.

- В настоящее время обвиняемый отказывается от дачи показаний, однако в ходе первоначальных следственных действий он не отрицал своей причастности к гибели девочки, выдвигая версию о дорожно-транспортном происшествии, которая не подтверждается собранными на сегодняшний день доказательствами, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Для определения психического состояния обвиняемого ему назначена комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU