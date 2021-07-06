Активист из Тамбовской области, обратившийся на «Прямую линию» к Путину, стал жертвой заказного нападения

Полицейские устанавливают личность заказчика нападения Фото: МВД России

В Тамбовской области продолжается расследование уголовного дела о нападении на жителя Сосновского района Романа Герасимова. Мужчина, вместе с жителями сельсовета, на территории которого хотят построить огромный мусорный полигон, записал видеообращение на «Прямую линию» Владимира Путина. Люди просили главу государства не допустить экологической катастрофы в районе, где они живут. В эфире жалоба тамбовчан не прозвучала, а на следующий день после «Прямой линии» на Романа Герасимова напали трое мужчин. Они нанесли общественнику несколько ножевых ранений. Роману сделали операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.

По факту нападения в полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 «Хулиганство». 3 июля полицейские задержали троих подозреваемых в совершении этого преступления жителей Мичуринска. 5 июля стало известно, что у следствия появился еще один подозреваемый. Все четверо причастных к нападению находятся под стражей. В полиции считают, что Герасимов стал жертвой заказного преступления.

- Имеются основания полагать, что нападение на жителя села Берёзовка носило заказной характер, и за его совершение сообщникам была обещана крупная сумма, - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Полиция делает все необходимое, чтобы установить и задержать заказчика преступления. Предварительное расследование продолжается.