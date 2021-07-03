Полицейские задержали напавших на тамбовского активиста Романа Герасимова, который отправил жалобу на «Прямую линию» президента

Роман Герасимов и жители Сосновского района выступают против свалки Фото: группа ВК "Сосновка - не помойка!

Тамбовские полицейские задержали подозреваемых в нападении на активиста Романа Герасимова, который вместе с жителями Сосновского района записал и направил на «Прямую линию» президента видеообращение, где люди рассказывают о ситуации со строительством на их территории огромного мусорного полигона. В прямой эфир вопрос тамбовчан не попал, по словам жителей сельсовета, в этот день у них по непонятной причине оказался отключен интернет. На следующий день после «Прямой линии», 1 июня на Романа Герасимова напали. Трое мужчин вытащили его из машины у собственного дома в селе Березовка, избили и нанесли три ножевых ранения: в грудь, живот и ногу. Нападавшим удалось скрыться. Сын Романа вызвал «скорую», мужчину отвезли в больницу Тамбова и прооперировали.

В этот же день полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 «Хулиганство», поиски преступников продолжались в течение трех дней. Сейчас стало известно, что все они задержаны.

- Подозреваемыми в нападении оказались трое жителей Тамбовской области, они уже дали признательные показания в совершении преступления, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Все они заключены под стражу.