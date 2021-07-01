В Тамбовской области напали на активиста, который вместе с односельчанами записал обращение к Путину с просьбой защитить их от строительства мусорного полигона

Жертвой нападения стад Роман Герасимов Фото: группа ВК "Сосновка - не помойка!

Утром 1 июля неизвестные напали на жителя села Берёзовка Сосновского района Тамбовской области Романа Герасимова. Мужчина, как и сотни жителей Сосновского района, является противником строительства на этой территории огромного мусорного полигона, на который планируют свозить отходы практически со всего региона. Люди направили видеообращение на «Прямую линию» Владимира Путина и попросили спасти их от экологической катастрофы.

- Мы жители окрестных сел против такого соседства, и у нас есть на это веские основания. Во-первых, на участке, который выбрали для строительства, очень высокий уровень грунтовых вод, здесь находится водораздел. Во-вторых, рядом с участком расположен памятник истории и природы – Козловский вал, участок Белгородской засечной черты. Мы хотим жить в экологически чистой местности, хотим, чтобы развивалось сельское хозяйство и туризм. Рядом с огромной свалкой все это невозможно, - говорят жители в видеообращении.

Накануне «Прямой линии» с активистами связались ее организаторы и попросили людей быть готовыми выйти на связь с президентом, однако в прямой эфир вопрос тамбовчан не попал. Местные говорят, что 30 июня на территории Дегтянского сельсовета не работал Интернет. В этот же день у Герасимова прокололи колесо личного автомобиля. А на следующий день у дома активиста на него напали. Трое неизвестных выскочили из кустов и попытались вытащить мужчину из машины. На шум из дома выбежали сын и жена активиста, против них применили слезоточивый газ. Нападавшие стали жестоко избивать Романа, а потом нанесли ему три ножевых ранения в область сердца, в живот и в ногу. Затем преступники сели в автомобиль и скрылись, брошенную машину, на которой они уехали, нашли недалеко от места нападения.

-Я полагаю, единственным основанием для нападения стала наша активная позиция, - уверен Роман Герасимов. - Очевидно, те люди, которые хотят построить полигон, пошли просто на откровенные криминальные действия и не остановятся ни перед чем. Но я думаю, что нас больше, мы сильнее. А те, кто так поступают и те, кто их поддерживает, они за все ответят.

Романа Герасимова с ножевыми ранениями отвезли в больницу Фото: группа ВК "Сосновка - не помойка!

Сейчас Роман Герасимов находится в больнице Тамбова, его оперируют. По данным медиков, угрозы для жизни общественника нет. В УМВД России по Тамбовской области по факту покушения на активиста проводят проверку, ведется поиск нападавших.