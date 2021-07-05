В Тамбовской области задержан четвертый подозреваемый в нападении на общественника, обратившегося на «Прямую линию» к Путину

Жители Сосновского района просят независимого расследования нападения на активсита Фото: группа ВК "Сосновка - не помойка!

5 июля тамбовские полицейские задержали четвертого подозреваемого в нападении на активиста Романа Герасимова. Мужчина вместе с жителями Сосновского района записали и направили на «Прямую линию» президента видеообращение, в котором просят не допустить строительство мусорного полигона на своей территории. В эфир вопрос не попал. А на следующий день на активиста Романа Герасимова напали во дворе его собственного дома. По словам общественника, на него набросились три человека. Мужчине нанесли три ножевых ранения, в больнице Тамбова ему сделали операцию.

Роман Герасимов вместе с односельчанами выступил против строительства мусорного полигона Фото: группа ВК "Сосновка - не помойка!

3 июля стало известно о задержании напавших на Герасимова. Подозреваемые – жители Мичуринска, всем им немного за 20 лет. По данным полиции, свою вину в преступлении они признали.

Теперь МВД России сообщает о том, что в деле есть еще один фигурант.

- Сотрудники УМВД России по Тамбовской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали четвертого подозреваемого в совершении нападения 1 июля на жителя села Березовка Сосновского района, в результате которого он получил телесные повреждения, - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Материалы уголовного дела о нападении на активиста передали из полиции Сосновского района в следственное управление УМВД России по Тамбовской области. Задержанным вменяют ч. 2 ст. «Хулиганство», максимальное наказание в этом случае составляет 7 лет колонии.

Тем временем жители Сосновского района записали еще одно видеообращение к Владимиру Путину. Люди говорят, что после случившегося с Романом Герасимовым, опасаются за свою жизнь и просят направить в Тамбовскую область независимую комиссию, которая разберется в ситуации.