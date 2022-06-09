Подозреваемого в убийстве тамбовского «сахарного короля» похоронили на следующий день после трагедии

Проститься с 49-летним Левкиным пришла половина села. Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Предпринимателя Владимира Левкина, убившего «сахарного короля» Юрия Хохлова, похоронили в селе Рудовка Тамбовской области 9 июня. Народ начал собираться у его дома около полудня, но тело из Моршанска, где находится бюро судмедэкспертизы, привезли только около 15 часов.

Затем похоронная процессия отправилась на местное кладбище. Проститься с 49-летним Левкиным пришла половина села. Никто из священнослужителей в церемонии не участвовал. Кстати, при жизни Владимир Левкин активно спонсировал строительство местной церкви

Для всех случившееся стало полной неожиданностью. Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

- Достали его, допекли, - считают жители села. - Четыре года судов: то в Тамбове, то в Москве. У Владимира таких денег на все это не было. Он пытался добиться встречи с Хохловым, чтобы решить вопрос, но тот не отвечал на его звонки. Узнав о приезде бизнесмена, Левкин отправился с ним на разговор. Хохлов же его просто послал, и у него сдали нервы.

Односельчане считают, что у Левкина сдали нервы. Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Как рассказали односельчане мужчины, когда после случившегося он поехал к местному водоему, чтобы покончить с собой, в своем последнем сообщении так и написал друзьям: «Ищите меня на пруду».

У погибшего остались жена и двое детей: дочь 1996 года рождения и сын - 2005-го.

Трагическая история произошло 8 июня. По версии следствия, Владимир Левкин застрелил главу ГК «АСБ» Юрия Хохлова. Причиной конфликта стал участок земли в 56 га. Левкин взял его в субаренду у «Юго-Восточной аграрной группы» (входит в ГК «АСБ») для выращивания подсолнечника. Срок договора истек, мужчину попросили освободить землю. Тем не менее, Левкин продолжил засеивать участок. В августе 2018 года по указанию Хохлова поле подсолнечника на площади 30 га уничтожили. Компания начала самостоятельно обрабатывать угодья. Конфликт перетек в Арбитражный суд. Разбирательства длились три года. в 2021-м Тамбовский арбитраж вынес решение в пользу ГК. Левкин подал еще один иск. Судебные разбирательства так и не закончились. Когда магнат в очередной раз прилетел на вертолете в село, решить вопрос мирно не удалось. Левкин три раза выстрелил в «сахарного короля» из карабина, а затем покончил с собой.

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