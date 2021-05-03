ФК «Тамбов» больше не будет играть в РПЛ и не заявился в ФНЛ

ФК "Тамбов" продержался в высшем дивизионе два года Фото: с сайта ФК "Тамбов".

2 мая после поражения от «Ростова» со счëтом 0:2 тамбовская команда лишилась шансов остаться в Российской Премьер-Лиге. По итогам 28 матчей она набрала всего 13 очков. Гендиректор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова после воскресной игры фактически заявила о прекращении деятельности клуба. Он не подавал документы на лицензирование ни в РПЛ, ни в ФНЛ.

- Думаю, все понимают, что «Тамбов» вылетел из РПЛ не сегодня, а намного раньше, - прокомментировал ситуацию главный тренер футбольного клуба Сергей Первушин. - Да, мы пытались, хотели зацепиться, настраивали ребят на каждый матч. Я доволен, как сейчас команда выглядит, но результата добиться, увы, не получается.

Напомним, генеральный директор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова сейчас находится под следствием из-за невыплаты зарплат, в арбитражном суде Тамбовской области рассматривается дело о банкротстве команды. Ее долги оцениваются в более чем полмиллиарда рублей. Введена процедура наблюдения, назначен конкурсный управляющий.

В РПЛ тамбовский клуб пробился из ФНЛ в 2019 году, к большой радости болельщиков. Однако радость эта быстро улетучилась - ни одной игры на местном стадионе «Спартак» команда не провела, потому что местная спортивная арена не соответствует требованиям для проведения матчей команд высшего дивизиона. Домашней ареной для ФК «Тамбов» стал стадион в Саранске. Региональные власти обещали реконструировать «Спартак». Здесь установили современное освещение и сделали новое футбольное поле. Оставалось увеличить вместимость арены до 10 тысяч человек, но этого сделано не было.