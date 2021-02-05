ФК «Тамбов» подал иск о банкротстве

Задолженность клуба превышает 300 миллионов рублей Фото: Из архива "КП"

Тамбов, как и предполагалось, может остаться футбольной команды. 2 февраля ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области обратилась в Арбитражный суд с банкротным иском к НП футбольный клуб «Тамбов», заявив сумму исковых требований почти в 322,5 миллиона рублей. Заявление к производству пока не принято.

Напомним, финансовые трудности клуб начал испытывать летом прошлого года. По данным областной администрации, в виде гранта команда получила в 2020 году 350 миллионов рублей, но этого не хватило. В клубе возникли многомиллионные долги по зарплате, из-за этого гендиректор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова попала под следствие.

Тем не менее, надежда, что ФК «Тамбов» доиграет в РПЛ сезон 2020-2021 года, сохранялась до последнего. Представители РПЛ составили дорожную карту по выводу клуба из кризиса.

На днях глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что «Тамбов» может досрочно получить от лиги порядка 51 миллиона рублей и сможет завершить сезон.

Выразил готовность помочь тамбовской команде бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров. Спортсмен сказал, что готов сыграть за ФК «Тамбов» бесплатно.