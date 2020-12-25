В СУ СК России по Тамбовской области по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ФК «Тамбов» по факту невыплаты заработной платы ( ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). По версии следствия, генеральный директор несколько месяцев полностью не выплачивала заработную плату работникам ФК «Тамбов». За период с июня по ноябрь 2020 года включительно размер задолженности составляет около 150 миллионов рублей.- В рамках расследования уголовного дела будет предпринят исчерпывающий комплекс мер для восстановления нарушенных трудовых прав граждан, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.