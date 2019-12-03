Реконструкции тамбовского «Спартака» «мешают» памятники и жилые дома

В областном центре до сих пор не решен вопрос с реализацией третьего этапа реконструкции главного городского стадиона «Спартак», на котором, после проведения работ можно будет проводить игры Премьер-лиги. Сейчас это мечта всех тамбовских болельщиков, тем более что впервые в истории местный клуб прорвался в высший дивизион.

Напомним, масштабные работы на футбольной арене начались еще в 2017 году. Дело в том, что в 2016 году тамбовская команда вышла в ФНЛ, и чтобы проводить домашние матчи, стадиону требовалась модернизация. Тогда же стало известно, что реконструкция будет включать в себя три этапа: замену освещения, модернизацию футбольного поля и переустройство трибун, позволяющее увеличить их вместимость. Для реализации этих планов, в 2017 году на главном городском стадионе оборудовали новое освещение – здесь установили 30-метровые мачты с прожекторами, которые обеспечивают освещение в 1200 люкс. Такое мощное оборудование позволяет играть даже в темное время суток и обеспечивает качественную трансляцию футбольных матчей. Стоимость работ по модернизации освещения составила порядка 30 млн рублей.

В 2018 году специалисты приступили к реконструкции поля, состояние которого вызывало нарекания футболистов. Здесь сняли грунт, сделали новое основание, установили дренажную систему и обогрев, а после окончания земляных работ поле «укрыли» новым газоном. На этот этап работ потратили примерно столько же, сколько на замену освещения. Требованиям ФНЛ после этих этапов реконструкции тамбовский стадион полностью соответствовал, но к этому времени наша команда стала вполне серьезно претендовать на место в Российской Премьер-лиге. В мае этого года стало известно, что по итогам выступления в ФНЛ ФК «Тамбов» действительно завоевал себе место в высшем дивизионе. Правда радость болельщиков от этого знаменательного события быстро прошла. Восторг пропал после того, как тамбовчане поняли, что наш стадион не может принимать матчи РПЛ, а значит увидеть игру «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и даже своей команды им не удастся. Для того, чтобы поддержать любимую команду, горожанам приходится ездить в Саранск на стадион «Мордовия Арена», который стал «домашним» для наших футболистов.

Что касается последнего, заключительно этапа реконструкции тамбовского стадиона «Спартак», то сроки его реализации озвучивались уже несколько раз, и столько же переносились. Планировалось, что спортобъект подготовят к играм РПЛ летом этого года, потом все перенесли на глубокую осень, а позже и вовсе на март 2020-го. До сих пор конкретики в этом вопросе нет. Хотя попытки сдвинуть дело с мертвой точки предпринимаются.

Так, 14 октября этого года муниципальное учреждение стадион «Спартак» заключило договор на разработку проекта третьего этапа реконструкции с ООО «Проектный институт «Тамбовпроект». За эти работы город готов был заплатить 3,3 млн рублей, но в результате торгов их стоимость удалось снизить до 2,6 млн. Предполагалось, что в течение месяца подрядчик разработает проектную документацию, и еще два месяца потратит на ее утверждение в Госэкспертизе. Таким образом работа над проектом должна была занять порядка трех месяцев, и, ориентировочно, завершиться к январю 2020 года. Но даже начать работу, в соответствии с предоставленным им техзаданием, проектировщики не смогли.

- Возникли нюансы, которые не позволили нам выполнить работу по муниципальному контракту, - сказал директор ООО «Проектный институт «Тамбовпроект» Виктор Власов.

В итоге уже 21 октября контракт с фирмой расторгли по соглашению сторон, новая закупка на сегодняшний день не объявлена и говорить о том, что это произойдет в ближайшее время, если разобраться в «нюансах», о которых говорит руководитель проектной организации, не приходится.

Основная проблема – стадион «Спартак», как оказалось, находится в охранных зонах сразу нескольких объектов культурного наследия, где существует целый ряд ограничений и действует запрет на строительство. Когда планы по реконструкции только возникли, этих охранных зон еще не существовало. Но сейчас спортобъект оказался ими буквально окружен.

Он входит в охранную зону Гостиного двора (ГУМа), здания ремесленного училища, ансамбля Носовской богадельни, Державинского моста и целого ряда других памятников. И теперь проводить здесь работы по реконструкции нужно так, чтобы не нарушить закон об объектах культурного наследия.

Но и это еще не все, по закону и у стадионов существует санитарно-защитная зона – для объектов вместимостью 10 тысяч человек она составляет 300 метров. В эту зону не должны попадать жилые дома, а вплотную к «Спартаку», по обе его стороны, располагается жилая застройка.

- Решение этих вопросов требует принятия проектных решений, которые позволят сократить санитарно-защитную зону и одновременно обеспечить комфорт для жителей близлежащих домов, - рассказали комитете по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Тамбова.

Предварительно известно, что проект реконструкции «Спартака» предусматривает размещение разборной трибуны и основания под нее, строительство вспомогательных помещений, также здесь организуют несколько контрольно-пропускных пунктов, снабженных системами безопасности, обещают сохранить легкоатлетические дорожки.

Подсчитано, что работы по монтажу трибуны, а также разработка проекта КПП и систем безопасности, обойдутся примерно в 125 млн рублей. Эти средства рассчитывают получить в 2020 году. При этом непосредственно строительство КПП и монтаж СКУДов потребует еще дополнительных денег. Сроки начала и окончания третьего этапа реконструкции пока не озвучиваются.