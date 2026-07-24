Еще семеро тамбовчан, пострадавших при ударе беспилотников ВСУ по логистическому центре Wildberries в Котовске, выписались из больницы

Фото министерства здравоохранения Тамбовской области

Еще семь пострадавших в результате террористической атаки на логистический центр Wildberries в Котовске выписаны из городской клинической больницы имени Архиепископа Луки. Об этом сообщает правительство Тамбовской области.

Всего на амбулаторное лечение выписаны уже восемь пациентов, получивших ранения при атаке беспилотников в ночь на 18 июля.

На данный момент в больницах остаются 14 человек. 10 из них проходят лечение в федеральных медицинских организациях Москвы, среди них двое пациентов в тяжелом состоянии, состояние остальных восьми оценивается как средней степени тяжести.

- В стационарах Тамбовской области на лечении находятся четыре человека: один в состоянии средней степени тяжести и три в удовлетворительном состоянии, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, первый пострадавший в результате удара беспилотников ВСУ по Котовску был отпущен на амбулаторное лечение 23 июля.

Всего во время атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске погибли семь человек, 25 получили ранения.