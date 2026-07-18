Дроны атаковали склад Wildberries в Тамбовской области Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 18 июля в Тамбовской области дроны налетели на город Котовск, там находится логистический центр Wildberries (Вайлдберрис). БПЛА атаковали предприятие, где в это время работали люди. Семь сотрудников ночной смены погибли, 24 человека ранены. Собрали, что известно об атаке БПЛА на Wildberries в Тамбовской области 18 июля 2026 года, подробности, состояние пострадавших.

Что известно об атаке БПЛА на Wildberries в Тамбовской области 18 июля 2026 года: подробности

Атака БПЛА на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области началась ночью. Дроны летели целенаправленно на предприятие и попали по зданию, где в это время работали люди. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов:

В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли 7 сотрудников ночной смены. Выражаю соболезнования всем родным и близким, обязательно поможем семьям погибших. По предварительным данным, 24 человека пострадали.

Утром, 18 июля, Евгений Первышов сообщил, что еще известно об атаке на Wildberries в Тамбовской области.

Оказалось, что в результате попаданию дронов на территории склада Wildberries начался пожар. Открытое горение на ликвидировано, но тушение пожара к этому моменту продолжалось.

- На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчёты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов, - прокомментировал глава региона.

Работают все службы: МВД, ФСБ, следственный комитет, Росгвардия, более 10 расчетов МЧС. Задействовано 9 скорых и 1 медицина катастроф.

В пресс-службе компании подтвердили атаки:

- Сегодня ночью логистические комплексы компании в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) подверглись атаке. В Котовске, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего восстановления пострадавшим. Компания окажет необходимую поддержку.

По данным компании, на складе в Тамбовской области возникший пожар к семи утра 18 июля был локализован, открытое горение тоже ликвидировано.

- В Электростали в настоящее время работают пожарные расчеты и оперативные службы. На обоих объектах была проведена оперативная эвакуация, - уточнили в пресс-службе Wildberries.

По данным Евгения Первышова, БПЛА были начинены поражающими элементами, чтобы жертв было как можно больше:

- Cистема ПВО сработала, на подлёте было сбито 28 БПЛА. Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло быть гораздо больше.

Евгений Первышов назвал атаку на склад Wildberries неофашисткой акцией терроризма:

- В ночь на 18 июля украинский неофашистский режим осуществил террористическую атаку на Котовск. И напомнил жителям о запрете вести съемку атак БПЛА и работы ПВО, так как это может использоваться противников для более точного наведения на цели.

- Ещё раз напоминаю жителям Тамбовской области о действующем запрете на фото- и видеосъёмку и публикацию в Интернете атак БПЛА и их последствий, а также работы нашего ПВО. Любая такая фотография или видео – это помощь противнику, - написал в своем канале Евгений Первышов.

Основатель Wildberries Татьяна Ким прокомментировала атаку дронов на склады в Тамбовской области и подмосковной Электростали:

- Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку.

Следственный комитет России завел уголовные дела по фактам террористических атак в Котовске Тамбовской области и городе Электростали Московской области по ст. 205 УК РФ. Основанием стали атаки дронов на объекты гражданской инфраструктуры, совершенные, как утверждают в СК, вооруженными формированиями Украины. В результате погибли и пострадали мирные жители.

- Следователи и криминалисты СК России работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы, - сообщили в Следственном комитете России.

Состояние пострадавших после атаки БПЛА на Wildberries в Тамбовской области 18 июля 2026 года

В результате атаки на склад Wildberries погибли 7 человек. Еще 24 сотрудника ночной смены получили травмы и ожоги. Всех доставили в больницы. Состояние пострадавших уточняется.

Раненых отвезли в медучреждения Котовска и Тамбова. Как сообщил Евгений Первышов, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Позже информация о пострадавших была уточнена. В результате удара вражеских БПЛА по складу Wildberries в Котовске в ночь на 18 июля пострадали 25 человек.

23 пострадавших были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. По данным властей Тамбовской области, из них один человек сейчас в крайне тяжелом состоянии, шесть – в тяжелом и 16 – средней тяжести.

В основном это осколочные ранения.