7 человек погибли во время атаки дронов в Тамбовской области

Атаке подвергся Котовск

В ночь на 18 июля произошла террористическая атака на город Котовск.

По официальным данным, в результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли 7 сотрудников ночной смены.

- Выражаю соболезнования всем родным и близким, обязательно поможем семьям погибших, - написал в своих социальных сетях глава Тамбовской области Евгений Первышов.

По предварительным данным, ещё 24 человека пострадали. В медучреждениях Котовска и Тамбова всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчёты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов.

Открытое горение на территории склада Wildberries ликвидировано, тушение пожара продолжается. Работают все службы: МВД, ФСБ, следственный комитет, Росгвардия, более 10 расчетов МЧС. Задействовано 9 скорых и 1 медицина катастроф.