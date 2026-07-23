В Тамбове выписан из больницы первый пострадавший в результате атаки ВСУ на логистический центр Wildberries

Фото министерства здравоохранения Тамбовской области

23 июля первый пострадавший в результате террористической атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске был выписан из больницы имени Архиепископа Луки в Тамбове. Об этом рассказали в правительстве Тамбовской области.

- Пациент направлен под наблюдение специалистов территориальной поликлиники по месту жительства, - уточнили в региональном руководстве.

В настоящее время в больницах Тамбовской области остаются 11 пострадавших. Еще 10 проходят лечение в федеральных медицинских организациях Москвы.

Одна из пациенток остается в состоянии крайней степени тяжести, двое - в тяжелом состоянии, у восьми человек - состояние средней степени тяжести. Состояние еще десяти пострадавших оценивается как относительно удовлетворительное.

Напомним, в ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске. В результате семь сотрудников погибли, 25 получили ранения. Троим была оказана амбулаторная помощь, остальные были госпитализированы в больницы Котовска и Тамбова.