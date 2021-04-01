В Тамбовской области до 14 апреля продлили режим самоизоляции

В Тамбовской области появились изменения в постановление, предусматривающее ограничения из-за коронавируса. Новая редакция документа продлевает режим самоизоляции до 14 апреля. Соблюдать его обязаны люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями и беременные женщины.

Находящиеся на самоизоляции пожилые тамбовчане, как и прежде, смогут оформить электронный больничный. Выдачу таких бюллетеней планировали прекратить с 1 апреля. Но накануне вступления в силу постановления правительства появился новый документ, согласно которому предоставление больничных продлевают еще на месяц, до 1 мая. Выдают электронные листки нетрудоспособности работающим пенсионерам только в тех регионах, где для них действует режим самоизоляции.