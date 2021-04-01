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Общество1 апреля 2021 10:21

В Тамбовской области до 14 апреля продлили режим самоизоляции

Ограничения касаются людей старше 65 лет, беременных и пациентов с хроническими заболеваниями
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области появились изменения в постановление, предусматривающее ограничения из-за коронавируса. Новая редакция документа продлевает режим самоизоляции до 14 апреля. Соблюдать его обязаны люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями и беременные женщины.

Находящиеся на самоизоляции пожилые тамбовчане, как и прежде, смогут оформить электронный больничный. Выдачу таких бюллетеней планировали прекратить с 1 апреля. Но накануне вступления в силу постановления правительства появился новый документ, согласно которому предоставление больничных продлевают еще на месяц, до 1 мая. Выдают электронные листки нетрудоспособности работающим пенсионерам только в тех регионах, где для них действует режим самоизоляции.