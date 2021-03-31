Для пожилых работающих тамбовчан отменили режим самоизоляции

Электронный больничный из-за карантина получить больше не удастся

С 1 апреля на работу с больничных должны вернуться сотрудники в возрасте старше 65 лет. Электронные бюллетени, которые пожилые тамбовчане могли оформить во время режима самоизоляции, прекращают свое действие с 1 апреля. Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Вместе с тем, работодателям рекомендовано в приоритетном порядке осуществлять перевод на дистанционную (удаленную) работу сотрудников этой возрастной категории в соответствии с трудовым законодательством, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Вместе с тем, подписано постановление, продлевающее возможности дистанционного режима работы центров занятости по 31 июля этого года. Решения будут принимать руководители регионов, исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда.

Напомним, дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала «Работа в России», а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.

Как сообщили в управлении труда и занятости населения области, в настоящее время в регионе действует «смешанный» режим работы. Тамбовчане могут как непосредственно обратиться в центры занятости, так и воспользоваться интернет-ресурсами для постановки на учет в качестве безработных.