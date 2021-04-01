Работающим тамбовчанам старше 65 лет могут продлить выдачу электронных больничных до 1 мая

Выдачу электронных больничных продлят еще на месяц, если в регионе продолжит действовать режим самоизоляции

Работающим тамбовчанам старше 65 лет могут продлить выдачу электронных больничных из-за карантина. Напомним, с 1 апреля пожилые сотрудники должны были вернуться на работу, потому что с этого момента выдача бюллетеней для них прекращалась по всей стране. Соответствующее постановление правительства РФ 2 марта подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 31 марта, накануне вступления документа в действие, появилось новое постановление, предусматривающее продление выдачи электронных больничных для работников старше 65 лет до 1 мая текущего года.

- Решение касается работающих пенсионеров, которые не перешли на удаленку и не находятся в отпуске, - говорится в постановлении. - Кроме того, они должны проживать в регионах, где по решению руководителей субъектов для этой категории граждан продолжают действовать ограничения.

В Тамбовской области режим самоизоляции для пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и беременных прекратил свое действие 31 марта. Предполагается, что 1 апреля в региональном постановлении появятся очередные изменения, продлевающие ограничения для этих категорий тамбовчан.