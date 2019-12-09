В Тамбове из-за церемонии прощания с Глебом Чулковым ограничат движение

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-09T16:58:58+03:00

Вице-губернатора проводят в последний путь в Драмтеатре, а затем похоронят на Воздвиженском кладбище

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Завтра, 10 декабря, в Тамбове простятся с погибшим вице-губернатором Глебом Чулковым. Гражданская панихида состоится в драматическом театре в 10 часов утра. В связи с этим в областном центре введут ряд ограничений дорожного движения.

Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, остановка и стоянка транспорта (кроме автомобилей участников церемонии) будут запрещены:

- на площади Ленина, в районе драматического театра с 7.00 до 12.00;

- на Кронштадтской площади, на участке от улицы Кронштадтской до улицы Ленинградской, с 10.00 до 14.00;

- по четной стороне улицы Чичканова, на участке от дома №6 до проезда Тулиновского, и по проезду Тулиновскому, на участке от улицы Чичканова до входа на территорию Воздвиженского кладбища, с 7.00 до окончания церемонии прощания.

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ИСТОЧНИК KP.RU