Памятник тамбовской казначейше перенесли на другое место

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-21T16:40:17+03:00

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Тамбовскую казначейшу, которой пришлось наблюдать сначала одну, а затем вторую аварию на канализационном коллекторе, перенесли с помощью подъемного крана с места проведения ремонтных работ на противоположную сторону пешеходной зоны улицы Коммунальной. Таким образом, скульптуру решили обезопасить, в противном же случае она могла провалиться под землю.

- Для того, чтобы обеспечить сохранность объекта, представляющего культурную ценность, было принято решение о переносе памятника Тамбовской казначейше на безопасное от места проведения работ расстояние. В противном случае, массивная фигура, весом более 2 тонн, могла уйти под землю в процессе проведения вскрышных работ, - пояснил заместитель директора Единой центральной городской диспетчерской службы Анатолий Смолихин.

Тамбовская казнайейша будет следить за работами с противоположной стороны пешеходной зоныФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Известно, что специалисты выявили необходимость полной замены целого пикета - участка трубы от одного канализационного колодца до другого, протяженность которого составляет около 35 метров. Ранее они собирались заменить семиметровый участок трубы, диаметром 300 миллиметров. Сейчас на месте коммунальной работают два экскаватора и две откачивающие машины.

Напомним, что ЧП на улице Коммунальной в районе дома №16 случилось 19 ноября. Прорыв трубы канализационного коллектора произошел уже во второй раз за месяц.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

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На улице Коммунальной в Тамбове рабочие продолжают устранять повреждения на коллекторе

ИСТОЧНИК KP.RU