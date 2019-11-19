Коллектор на Коммунальной в Тамбове снова дал течь

19 Нояб. 21:38 2019-11-19T21:40:02+03:00

Авария произошла совсем недалеко от места проведения предыдущих ремонтных работ – у дома №13

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В Тамбове произошла очередная авария на коллекторе, который располагается по улице Коммунальной. Десять дней назад труба дала течь у дома №16, здесь только-только завершили восстановительные работы.

На днях восстановили благоустройство на месте прежней аварииФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Теперь городская администрация и АО «Тамбовские коммунальные системы» сообщают о ЧП, которое случилось у дома №16. По данным мэрии в этом месте произошло повреждение трубы коллектора, из-за чего провалился грунт и пространство рядом заполнилось сточными водами.

- Специалисты незамедлительно приступили к устранению аварийной ситуации, - сообщает пресс-служба АО «Тамбовские коммунальные системы». - Была настроена перекачка стоков, следующим этапом станет проведение земляных работ и ликвидация повреждения. В целях обеспечения безопасности тамбовчан опасный участок был огорожен.

Место проведения работ огородилиФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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ИСТОЧНИК KP.RU