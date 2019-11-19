2019-11-19T21:40:02+03:00
Происшествия

Коллектор на Коммунальной в Тамбове снова дал течь

Авария произошла совсем недалеко от места проведения предыдущих ремонтных работ – у дома №13
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
80-летняя труба лопнула в новом месте80-летняя труба лопнула в новом местеФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

В Тамбове произошла очередная авария на коллекторе, который располагается по улице Коммунальной. Десять дней назад труба дала течь у дома №16, здесь только-только завершили восстановительные работы.

На днях восстановили благоустройство на месте прежней аварии Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

На днях восстановили благоустройство на месте прежней аварииФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Теперь городская администрация и АО «Тамбовские коммунальные системы» сообщают о ЧП, которое случилось у дома №16. По данным мэрии в этом месте произошло повреждение трубы коллектора, из-за чего провалился грунт и пространство рядом заполнилось сточными водами.

- Специалисты незамедлительно приступили к устранению аварийной ситуации, - сообщает пресс-служба АО «Тамбовские коммунальные системы». - Была настроена перекачка стоков, следующим этапом станет проведение земляных работ и ликвидация повреждения. В целях обеспечения безопасности тамбовчан опасный участок был огорожен.

Место проведения работ огородили Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Место проведения работ огородилиФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Читайте также: В Тамбове обрушилась труба коллектора

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Моршанске три человека насмерть отравились угарным газом
Тамбовские студенты сделали собачьи будки для питомцев приюта
Тамбовские автоинспекторы проводят рейды на пешеходных переходах
В центре Тамбова пожар: Советскую заволокло дымом
Представители тамбовских военно-патриотических клубов примут участие в конкурсе профмастерства
В мэрии города улицу Запрудную «делили» с Тамбовским районом
Тамбов примет крупный турнир по рукопашному бою
На севере Тамбова возведут церковь с трапезной и построят несколько многоэтажек
Лидер легендарной рок-группы «Круиз» записал видеообращение в поддержку ФК «Тамбов»
Пьяный тамбовчанин попытался скрыться, увидев на дороге патрульных
Учитель-логопед из Тамбова стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»
Тамбовчанке назначили обязательные работы из-за долга по алиментам в 300 тысяч рублей
В Тамбове прошел Открытый фестиваль по спортивным бальным танцам
На Тамбовщине иностранец, чтобы избежать выдворения из страны, пытался дать тысячу рублей инспектору ДПС
В Тамбовской области каменщик получил множество переломов и ушибов после падения с пятиметровой высоты
В Тамбове пассажир напал с кулаками на таксиста
Три современных кинозала появятся в этом году на Тамбовщине
На тамбовских дорогах ликвидируют более 20 аварийных участков