На улице Коммунальной в Тамбове рабочие продолжают устранять повреждения на коллекторе
В Тамбове на улице Коммунальной бригады АО «ТКС» продолжают устранять последствия аварии на канализационном коллекторе, которая произошла пару дней назад в районе дома №16.
По информации Единой центральной городской диспетчерской службы, рабочими уже произведен демонтаж канализационного колодца, а также разработан котлован, длиной около семи метров.
- В настоящее время осуществляется чистка коллектора от остатков разрушенной трубы и стоков. В выполнении работ задействованы два экскаватора и две бригады рабочих по 10 человек, работающие посменно. Сегодня они готовят участки для прокладки новой трубы, длиной около 7 метров и монтажа нового колодца, - сообщили в информационном управлении администрации города.
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ИСТОЧНИК KP.RU