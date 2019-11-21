На улице Коммунальной в Тамбове рабочие продолжают устранять повреждения на коллекторе

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-21T12:29:03+03:00

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В Тамбове на улице Коммунальной бригады АО «ТКС» продолжают устранять последствия аварии на канализационном коллекторе, которая произошла пару дней назад в районе дома №16.

По информации Единой центральной городской диспетчерской службы, рабочими уже произведен демонтаж канализационного колодца, а также разработан котлован, длиной около семи метров.

- В настоящее время осуществляется чистка коллектора от остатков разрушенной трубы и стоков. В выполнении работ задействованы два экскаватора и две бригады рабочих по 10 человек, работающие посменно. Сегодня они готовят участки для прокладки новой трубы, длиной около 7 метров и монтажа нового колодца, - сообщили в информационном управлении администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU