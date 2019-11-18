Крышу, рухнувшую в тамбовской девятиэтажке на Рылеева, полностью отремонтируют в 2020 году

18 Нояб. 17:38 2019-11-18T17:38:37+03:00

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В Тамбове подрядная организация приступила к выполнению работ на крыше дома №75 корпус 1 по улице Рылеева, где в июле из-за сильного износа рухнули бетонные плиты перекрытия. Данный дом был экстренно включен в программу капитального ремонта текущего года, однако полностью кровлю восстановят лишь в следующем году.

Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, ремонт пройдет в два этапа. Сначала подрядчики произведут восстановительные работы в части замены лотков, ставших причиной обрушения, а уже в 2020 году крышу отремонтируют полностью.

- В течение месяца предстоит провести контраварийные мероприятия по замене конструкции и усилению тех ее частей, которые выявлены в ходе проведенной экспертизы. Опыт подобной работы уже есть, никаких сложностей не возникнет. Предварительно проведена подготовка площадки для того, чтобы установить специальную технику. Заранее уже сварены металлоконструкции, изготовлены бетонные плиты по индивидуальному образцу, осталось произвести монтажные работы, - говорит генеральный директор предприятия «Строй плюс» Юрий Гудов.

По словам генерального директора предприятия «Строй плюс» Юрия Гудова, проблем с ремонтом не предвидитсяФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

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ИСТОЧНИК KP.RU