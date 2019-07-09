В девятиэтажке на улице Рылеева в Тамбове обрушилась кровля

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-09T11:41:24+03:00

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Утром 9 июля в шестиподъездной многоэтажке по адресу ул. Рылеева, 75 корпус 1, произошло ЧП – обрушились бетонные плиты перекрытия, расположенные на техническом этаже здания. Сообщение об этом поступило в 6 часов 30 минут в единую городскую диспетчерскую службу от управляющей компании, на обслуживании которой находится дом.

- Было проведено оповещение всех служб и руководства города, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова. - На месте организовали работу оперативного штаба, который возглавил временно исполняющий полномочия главы города Тамбова Дмитрий Самородин.

На месте ЧП развернули оперативный штабФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В 7 часов 30 минут, после оперативного обследования, специалисты приступили к подготовке места проведения восстановительных работ. Здесь провели опиловку деревьев, обследовали газовые и электрические сети в квартирах в месте провала. Известно, что при обрушении перекрытий никто не пострадал, но несколько квартир оказались повреждены и залиты из-за дождя. Сейчас прорабатывается вопрос о восстановлении конструктивных элементов дома, построенного в 1985 году. Для этого приглашены представители проектной организации и завода железобетонных изделий. Жителям оказывается помощь в составлении акта по оценке материального ущерба в результате залития для последующей компенсации.

Дом построили в 1985 годуФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU