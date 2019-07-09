В тамбовской многоэтажке, где обрушилась крыша, работают следователи
В СУ СКР по Тамбовской области начали доследственную проверку, в ходе которой намерены выяснить все обстоятельства и причины ЧП, произошедшего в доме на улице Рылеева, 75, к. 1.
- Следователи дадут правовую оценку деятельности управляющей компании по надлежащему содержанию общего имущества данного многоквартирного дома, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - К настоящему времени установлено, что при обрушении перекрытий никто не пострадал, но несколько квартир оказались повреждены и залиты из-за дождя. Следователи продолжают работу на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее проверку по факту этого происшествия инициировала также прокуратура Октябрьского района.
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В девятиэтажке на улице Рылеева в Тамбове обрушилась кровля
ИСТОЧНИК KP.RU