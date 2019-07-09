2019-07-09T21:34:42+03:00
Происшествия

Прокуратура проведет проверку по факту обрушения крыши в многоэтажке Тамбова

Сейчас в здании продолжаются ремонтные работы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В пострадавшем здании ведутся высотные работыВ пострадавшем здании ведутся высотные работыФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В прокуратуре Октябрьского района начали проверку по факту обрушения бетонного перекрытия на крыше многоквартирного дома на улице Рылеева, 75 к.1 города Тамбова. ЧП произошло ранним утром 9 июля. В результате повреждения кровли залитыми дождем оказались две квартиры. Прокуроры намерены выяснить, кто виноват в произошедшем.

- В ходе проверки будет дана оценка полноты и своевременности мер, принимаемых управляющей организацией по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Кроме того, прокуратура также проверит, поступали ли обращения жильцов по вопросу технического состояния дома в управление государственного жилищного надзора области, администрацию города (при наличии в доме муниципального жилья). По итогам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на устранение причин и условий, приведших к данному происшествию.

Известно, что пока в доме, пострадавшем от обрушения продолжаются восстановительные работы.

- Несколько часов назад к дому подогнали кран, чтобы демонтировать разрушенные строительные конструкции, - рассказали в администрации города Тамбова. - Взамен их установят временную кровлю из профлиста. Полноценный ремонт крыши будет проведен в рамках программы капремонта. Для безопасности горожан на время проведения высотных манипуляций территорию огородили, а жителей верхних этажей нескольких подъездов попросили покинуть свои квартиры. Эвакуированным жильцам предоставили автобус, где они могли подождать окончания работ.

Место работ огородили для безопасности людей Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Место работ огородили для безопасности людейФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU

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