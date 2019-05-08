Суд вынес приговор тамбовчанину, напавшему с ножом на жену-кассира в «Экономе»

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-08T12:31:55+03:00

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Советский районный суд города Тамбова вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя областного центра. Мужчина обвиняется в покушении на убийство своей супруги ( ч. 3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что утром 22 декабря прошлого года подсудимый, заподозривший свою жену в измене, взял с собой кухонный нож и пришел в магазин «Эконом» на улице Гастелло, где женщина работала продавцом-кассиром.

Зайдя в торговый зал, мужчина подошел к жене и стал наносить ей многочисленные удары по различным частям тела. От полученных ранений она упала на пол, а супруг продолжал наносить ей удары ножом. Злоумышленника удалось остановить сотруднику магазина и двум мужчинам-покупателям.

- В результате примененного насилия потерпевшей были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи удалось сохранить ей жизнь. С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU