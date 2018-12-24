2018-12-24T16:55:26+03:00
Происшествия

Тамбовчанина, который напал на жену в «Экономе», отправили в СИЗО

Состояние женщины врачи оценивают как стабильное
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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50-летнего жителя Тамбова, который в субботу утром совершил нападение на супругу, работавшую в магазине «Эконом» на улице Гастелло кассиром, арестовали по решению суда.

- 24 декабря подозреваемому в покушении на убийство супруги по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ продолжается. На сегодняшний день состояние 42-летней женщины стабилизировалось.

Известно, что на момент совершения нападения супруги находились в стадии бракоразводного процесса. Есть данные, что мужчина, который злоупотребляет спиртным, очень «тяжело» переживал уход жены из семьи, хотя во время их совместной жизни даже позволял себе поднимать на нее руку. «Оскорбленный» муж неоднократно присылал женщине сообщения с угрозами убийством, и, очевидно, в какой-то момент решил их реализовать.

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