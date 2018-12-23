В Тамбове в магазине на кассира накинулись с ножом (видео)

СЕГОДНЯ 13:42 2018-12-23T13:43:54+03:00

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22 декабря в Тамбове в магазине «Эконом», расположенном на улице Гастелло, совершено нападение на кассира торговой точки. Как сообщили в региональном СУ СКР, утром в магазин зашел посетитель, который сразу набросился на женщину и стал ее избивать на глазах у очевидцев. В ситуацию вмешались охранник торговой точки и один из покупателей, но к этому моменту кассир получил три ножевых ранения в область левого плеча. Как выяснилось, нападавшим был 50-летний муж кассирши. Известно, что сейчас супруги находятся в стадии бракоразводного процесса.

- 42-летняя женщина получила серьезные раны и находится в реанимации, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. – Напавший на нее мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство". Решается вопрос об избрании для него меры пресечения с виде заключения под стражу