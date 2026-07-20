Отец троих детей спас жену и коллег при атаке БПЛА на Wildberries: «У меня брат на СВО, а дома ждут трое детей – я не имел права поддаваться панике»

Фото из архива Павла Жмылёва и Андрея Николаева

Подробности атаки на Wildberries 18 июля

Журналисты «Комсомольской правды»-Тамбов» поговорили с одним из двух героев, которые спасли сотрудников склада Wildberries в ночь атаки БПЛА. Павел Жмылев рассказал, как вместе с коллегой Андреем Николаевым действовал в тот страшный момент.

- Зашла взрывная волна с огнем и тут же вышла. Крыша выдержала. Посыпалась пыль, бетон...

33-летний Павел Жмылев о пережитом в ночь с 17 на 18 июля рассказывает журналисту «КП-Тамбов» буднично. На ту смену на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области он заступил вместе с женой Таисией вечером. Он - старший смены модуля приемки, она - рядовая сотрудница. Супруги в браке 11 лет, познакомились еще в школе. Родили трех детей – дочке 8 лет, сыновьям 5 и 2 года. Их на время работы оставляли с бабушкой.

Всех привел к стене

Смена начиналась обычно, но около часа ночи сотрудники услышали грохот взрывов. Постепенно звуки становились всё ближе. Старшие смены провели экстренное собрание, на котором решили отпустить домой всех, у кого был автомобиль. Но таких было немного, основная часть сотрудников добиралась на работу на общественном транспорте. Они остались. Звуки приближались. И внутреннее чутье подсказало Павлу, что надо действовать.

— Я не знаю, что меня просто внутри толкнуло и повело, чтобы собрать ещё раз людей и отвести их в более безопасное место.

Он попросил сотрудников (в здании их оставалось порядка 70–80 человек) встать у стены. Многие, кстати, не понимали всей серьезности ситуации, люди возмущались, что их отрывают от работы. А буквально через пять минут раздался взрыв — выбило окна и стёкла. Останься люди на своих местах, пострадавших было бы гораздо больше.

К Павлу присоединился еще один старший - другого модуля - Андрей Николаев. Вместе мужчины посовещались и решили увести людей к другому блоку. К этому моменту сотрудники уже запаниковали, и, когда открылись ворота, начали выбегать на открытую территорию.

— Мы начали кричать, чтобы остановить людей, находиться на открытой территории было очень опасно. Собрали всех у бетонной стены и тут беспилотник попал в крышу - прямо над нами. Слава Богу, она выдержала.

Дома ждали дети

Только около трёх часов ночи супруги Жмылёвы смогли отправиться домой. Старшие смены до последнего оставались с теми, у кого не было машин. Павел признаётся: страх почти не ощущался, он пришёл уже по дороге домой.

— В тот момент я не мог поддаться панике и страху, зная, что мой родной брат — участник СВО — постоянно под обстрелами, а мы дома. Только когда всё стихло, я понял: я здесь, моя жена здесь, а дома нас ждут трое детей… Один хлопок над головой мог положить нас обоих, и дети остались бы без родителей, — делится Павел.

Фото из семейного архива супругов Жмылёвых

По официальным данным, на подлёте к Котовску сбили 28 БПЛА, что позволило избежать ещё больших жертв и разрушений.

— Спасибо нашему ПВО. Если бы все дроны, которые шли на нас, прилетели в склад, он сложился бы как карточный домик. ПВО спасли, — говорит Павел.

Лишь придя в себя после ночного ужаса коллеги Павла и Николая поняли, от какой беды они их уберегли. Мужчинам начали звонить и писать слова благодарности.

- Инструктажи у нас на работе проводятся достаточно часто. Но в основном они касаются пожарной безопасности, и действовать тут надо как раз наоборот – попытаться как можно быстрее покинуть здание, в этом случае я интуитивно понял, что за бетонными стенами людям будет безопаснее. Да и в новостях постоянно говорят, что при атаке нужно отойти от окон – так и действовали.

Семь погибших, 25 раненых

В ту страшную ночь в результате террористической атаки на распределительный центр Wildberries погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и три женщины от 20 до 45 лет. Пострадали 25 человек — 16 мужчин от 27 до 60 лет и 9 женщин от 18 до 53 лет. Трое из них получили амбулаторную помощь, остальных госпитализировали.

Сейчас в больницах Тамбова и Котовска остаются 12 человек, состояние одного из них оценивают как тяжёлое, остальных — как средней степени тяжести. Ещё десять пострадавших направлены на лечение в федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы Москвы. Решение принято после очных и телемедицинских консультаций с федеральными специалистами. Перевозку пациентов организовали специалисты службы медицины катастроф, используя оборудованный медицинский транспорт и санитарную авиацию.

Компенсации пострадавшим в результате налета на Wildberries

В понедельник, 20 июля, стало известно, что семьям погибших и пострадавшим в результате атаки на логистический центр Wildberries в Котовске выплатят компенсации из регионального бюджета. Выплаты составят: 1,5 млн рублей — семьям погибших, 600 тысяч рублей — тяжелораненым, 300 тысяч рублей — пострадавшим.