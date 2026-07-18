22 человека остаются в больнице после атаки БПЛА на Wildberries в Тамбовской области

Семь человек находятся в тяжелом состоянии Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области.

В правительстве Тамбовской области рассказали о состоянии пострадавших в результате террористической атаки на склад Wildberries Котовск, которые находятся на лечении в областной больнице Тамбова.

На данный момент из 25 пострадавших трое были осмотрены и отпущены домой. 22 человека остаются в стационарах, из них семеро - в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших - не только жители Тамбовской области.

- Врачи оказывают всю необходимую помощь. Мы на связи с федеральным центром. Министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко предложил направить уже в наш регион бригады Центра медицины катастроф. Благодарю Михаила Альбертовича за оперативную помощь региону, – сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.

Известно, что враг намеренно использовал в беспилотниках поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон сотрудникам склада.

Люди, пострадали, в том числе, от поражающих элементов Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области.

По поручению администрации Тамбова утром, 18 июля, состоялся обход домов в ближайшем к Котовску микрорайоне села Бокино. Каких-либо повреждений в настоящее время не выявлено, обход продолжается. На очистных сооружениях, расположенных неподалёку от распределительного центра, выбиты стёкла — об этом сообщил руководитель местного хозяйственного центра.

Читайте также: ВСУ атаковали склады Wildberries в Котовске и Электростали, есть погибшие