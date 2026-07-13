«Дополнительные ограничения требуют общего решения»: губернатор Евгений Первышов прокомментировал ситуацию с бензином в Тамбовской области

Ограничения наа продажу бензина сохраняются Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На оперативном совещании в правительстве Тамбовской области в понедельник, 13 июля, разобрали ситуацию с обеспечением жителей региона топливом и обсудили меры по её стабилизации.

По словам руководителя региона Евгения Первышова, на сегодняшний день после его обращения в министерство энергетики России и компанию «Роснефть», АО «Воронежнефтепродукт» увеличило лимит выделяемого топлива на 30%. Это позволит заправлять больше машин на каждой заправке «Роснефти». Отпуск АИ-92 бензина уже значительно увеличен.

При этом пока на Тамбовщине сохраняются ограничения по продажам на АЗС - не более 30 литров на один автомобиль.

- Читаю все комментарии в своих аккаунтах в социальных сетях. В них есть не только критика, но и конкретные предложения - например, дополнительно ввести нижнюю норму отпуска бензина (не менее 20 литров) или перейти в итоге на продажи по чётным/нечётным госномерам, – говорит глава региона Евгений Первышов. - В ближайшее время найдём механизм, чтобы на открытой площадке обсудить этот вопрос с жителями области. Уверен, что дополнительные ограничения требуют общего решения, любые такие изменения должны приниматься с учётом мнения жителей.

Люди продолжают стоять в очередях за топливом Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Напомним, ранее в правительстве региона заявили, что не намерены ограничивать продажи бензина по госномерам, но это могут пересмотреть.

Руководство области уверяет, что оно в постоянном режиме работает с федеральным центром, руководством нефтяных компаний и владельцами несетевых АЗС для увеличения поставок. Но ситуация во многом зависит и от каждого автовладельца.

- Прошу водителей адекватно оценивать количество остающегося в баке топлива и не дозаправлять по 5-10 литров. Поставки бензина и дизтоплива на АЗС «Роснефти» в Тамбовской области осуществляются ежедневно, – говорит Евгений Алексеевич. - Конечно же, в этих сложных условиях важно всегда пропускать машины скорой помощи - от этого может зависеть чья-то жизнь. И совершенно недопустимо специально занимать очереди для продажи затем своего места, это чревато серьёзной ответственностью.